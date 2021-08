Lutadores guaçuanos conquistam 19 medalhas em campeonato internacional

Os atletas guaçuanos conquistaram 19 medalhas, a competição foi realizada no Ginásio do Ibirapuera, na cidade de São Paulo neste domingo, dia 29, o torneio foi realizado pela CBJJE.

Resultados:

– Moisés Martins, ouro na categoria e no absoluto.

– Mateus Rossi, ouro no sem kimono e prata na categoria com kimono.

– Ryan Kal, dois bronzes no sem kimono e com kimono.

– Juliano Silva, dois Bronzes na faixa preta meio pesado.

– Isabella de Pádua, ouro no sem kimono.

– Yude Matsumori, medalha de bronze na categoria master 4 médio faixa preta.

– Nicolas Santos, prata no pesadíssimo faixa roxa.

– Reidner Mercadante, medalha de prata faixa azul juvenil.

– Melissa Pereira, prata juvenil B faixa branca.

– Tiago Kamikaze Ribeiro, medalha de ouro pena master 1 faixa branca.

– Felipe Monteiro Picachu, medalha de bronze..

– Artur Rosa, bronze na master 1 faixa roxa leve

– Wellington Taka, medalha de bronze na master 3 Roxa.

– José Neto, bronze na faixa azul peso galo.

– Victor de Jesus, medalha de prata na juvenil faixa branca pena.



Os atletas Vinícius Wallace e Natalia Pires não subiram ao pódio mais fizeram boas apresentações, mostrando evolução. O faixa preta Fernando Rodrigo da Silva e Vanessa Soares acompanharam os atletas e compartilharam suas técnicas e experiências.

O professor Juliano Silva disse: “Queria agradecer a Deus e aos meus alunos e família por acreditar no meu trabalho, graças a Deus foi um resultado memorável enfim obrigado.”