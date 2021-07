Lutadores guaçuanos conquistam 14 medalhas em Embu das Artes/SP

Atletas guaçuanos de Jiu Jitsu, da equipe escola da Luta, de Mogi Guaçu são medalhistas em campeonato de Jiu Jitsu esportivo, a equipe levou 15 atletas e trouxe 14 medalhas. A competição aconteceu nos dias 16,17 e 18 na cidade de Embu das Artes/SP.

Foram 6 ouros com Moisés Martins que trouxe em duas categorias, Isabella de Pádua no NoGi, Ryan Kal no NOGI, Rayssa Santos no infanto juvenil B de kimono, Matheus Rossi no NoGi conquistaram 4 medalhas de prata.

Carlos Mendes, Everton Bonifácio, Lucas Caires, Nicolas santos, Reidner Mercadante trouxeram 3 bronzes. Arthur Rosa, Bruno Henrique e o professor Juliano também conquistaram a terceira colocação.

Além dos resultados no Campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu, a atleta Isabella de Pádua no domingo também lutou o “Submission Circus Equipes” e sua respectiva equipe a MMA venceu o desafio, ela trouxe mais uma medalha para casa.

Destaca o professor Juliano:

“O resultado foi ótimo e inédito para equipe, subimos no pódio em quase todas as disputas, enfim estou feliz e sei que representamos bem a escola da luta e nossa cidade Mogi Guaçu, alguns alunos não subiram no pódio mais sei do potencial deles, Erik Golveia e Vinícius Wallace tem potencial para se superarem nas próximas competições.

Agradecimento aos patrocinadores:

Fucus 23

Gordão lanches

Pirolinhoroupaseacessorios

Ikeda cestas

Silva distribuidora

Oficinas das alianças

Hub market

Meloni’s barbearia

Refrigeração Maranata

Ch phone