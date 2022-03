Nos tempos atuais, dificilmente andamos com dinheiro no bolso ou na carteira. O uso de cartões de crédito ou débito é, de fato, a preferência de todos os brasileiros. Os cartões oferecem mais segurança, já que andar com dinheiro em espécie é muito perigoso, nos deixando vulneráveis a assaltos e roubo. Praticidade e também conforto, muitos estabelecimentos aceitam cartões, tanto no débito, que nada mais é do que o pagamento à vista, como também no crédito, que possibilita o pagamento em parcelas.

No modo crédito parcelado o cliente tem a possibilidade de comprar um serviço ou produto que seja de valor alto e parcelar em quantas vezes o estabelecimento autorizar. Alguns lugares cobram taxas de juros no produto parcelado, é bom ficar atento. Com toda essa facilidade todos se perguntam se nas lotéricas aceitam cartão de crédito e débito, que facilitam também pagamentos e compras de serviços que elas oferecem.

Mas afinal, lotéricas aceitam cartão de crédito e débito?

Para pagamentos de boletos e faturas, que não estejam vencidas, é possível pagar com os cartões de crédito e débito as lotéricas mediante documento do titular. Lembrando que boletos emitidos pela própria Caixa têm valor limite de R$2.000,00 e de outras instituições valor limite de R$1.000,00. Vale a pena se atentar ao valor do boleto que será pago, por isso a recomendação é de se informar na lotérica.

Assim como os pagamentos, os saques também têm valores limites, é preciso verificar o valor disponível para cada lotérica. É importante se informar na hora de efetuar pagamentos e saques.

O uso de cartões veio para facilitar a vida do país, além de ser muito mais seguro. Portanto, as lotéricas e outros estabelecimentos, estão aceitando cartões tanto de crédito como de débito. Mas fique atento e verifique a disponibilidade na sua cidade diretamente nas casas lotéricas.

Atualmente no site oficial da Caixa Econômica Federal é possível fazer todos os jogos da loteria, com um valor mínimo de R$30,00, que podem ser pagos com cartão de crédito. Facilitando a vida dos apostadores, que não precisam sair de casa para participar dos seus jogos. Os resultados também são atualizados todos os dias no site.

Vantagens e desvantagens do cartão de crédito

O cartão de crédito tem suas vantagens e desvantagens. Sem qualquer sombra de dúvidas, facilitar a compra de um produto ou serviço, que no momento seria impossível comprar à vista, é uma dessas vantagens. Porém muitas pessoas se deixam levar por esse benefício, e não se atentam aos valores que serão cobrados por cada parcela, os famosos juros.

Dessa forma, o que era uma vantagem e um benefício, vira uma desvantagem. Um produto que custaria o valor de R$500,00 à vista, por exemplo, pode chegar a custar o dobro, quando pago no cartão de crédito, 10x R$100,00. O valor tentador das parcelas, fáceis de pagar, causam uma ilusão no cliente. Por isso, fique atento ao valor real do produto e o valor parcelado.

Procure por promoções e produtos, sem taxas de juros no parcelamento para ter uma vantagem real e ainda facilitar a forma de pagamento do seu produto. Se informe antes de comprar e parcelar no seu cartão de crédito, toda atenção é necessária na hora de utilizar o crédito do seu cartão.