Lombada eletrônica começa a ser testada na Avenida Tancredo Neves nesta sexta-feira, 7 de outubro

A Secretaria Municipal Obras e Mobilidade (SOM) informa que a lombada eletrônica instalada na Avenida Tancredo Neves será ativada para fase de testes a partir das 9h desta sexta-feira, 7 de outubro. O equipamento está instalado no sentido ao centro da cidade. É importante destacar que, neste momento, nenhum condutor que passar pelo local será autuado. O limite de velocidade desta lombada eletrônica é de 60 km/h.

A instalação dos equipamentos está sendo feita pela Spice, empresa responsável pelo serviço. A lombada eletrônica trata-se de um radar de fiscalização com display, sendo ela mais chamativa que radares. O equipamento possui duas torres com um marcador eletrônico, que mostra a velocidade do veículo quando ele passa pela via. Antes dela, há ainda avisos por meio da sinalização de trânsito.

O secretário de Obras e Mobilidade, José Antonio Ortiz Bueno, ressaltou que o período de teste dos equipamentos está sendo iniciado e que não há previsão para o início da operação, que será amplamente divulgado. “A fase de teste tem como objetivo possibilitar que os motoristas se familiarizem com o equipamento. A lombada eletrônica garante mais transparência no monitoramento, quando o veículo passa pelo local, sendo indicada a velocidade em que ele trafega”, disse.

José Antonio comentou que a lombada eletrônica ficará 24 horas por dia emitindo um alerta na cor amarela e quando os condutores se aproximarem, ela informará quando um veículo estiver abaixo ou acima do limite de velocidade. “O painel ficará verde quando os motoristas se encontrarem abaixo ou dentro do limite e vermelha quando estiverem acima de 60 km/h”, falou.

Radares

Estão sendo instalados pontos de fiscalização eletrônica de velocidade em 24 vias do município. Antes do início da operação, a Prefeitura irá promover ampla campanha de divulgação, para alertar os motoristas a respeito do monitoramento.

O contrato com a empresa Spice prevê locação, instalação, operação e manutenção de equipamento fixo de controle de velocidade, de controle de restrição veicular, de equipamento fixo com registrador de velocidade, avanço semafórico e parada sobre a faixa, além do sistema integrado para gerenciamento de imagens e processamento das informações geradas.

“Os pontos foram definidos após análise e estudos técnicos que levam em conta fatores como acidentalidade, potencial de risco, características das vias, fluxo de veículos e pedestres, entre outros. É uma medida que visa ampliar a prudência e segurança no trânsito”, ressaltou o secretário.

Pontos de instalação