Lockdown noturno chega ao fim, decidem Prefeitos da região

Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Itapira e Estiva Gerbi a partir desta próxima quinta (08) de julho, voltam a permitir o funcionamento do comércio até 21h00 de acordo com o Plano São Paulo, em Mogi Guaçu o decreto emitido pelo Prefeito Rodrigo Falsetti será publicado amanhã na edição impressa do Jornal Tribuna do Guaçu.

Desta maneira, os serviços de delivery e drive-thru poderão atender normalmente até os horários previstos no alvará de cada um. Bares, restaurantes poderão atender até as 21h00, depois terão que fechar as portas e terminar o atendimento aos que estavam consumindo e encerrar as atividades, assim como os supermercados, mercados e shopping.