LM Monitoramento é campeão do 16º Campeonato de Futebol Quarentão

O LM Monitoramento conquistou no domingo, dia 15, o 16º Campeonato de Futebol Quarentão. Na final, disputada no Centro Esportivo “José Américo Caveanha”, o Cerep, a equipe venceu o Bandeirantes por 2 a 0 com gols de Tony e Osvaldo.

Os destaques individuais da competição foram o goleiro Davi, do LM Monitoramento, que não sofreu nenhum gol em 10 rodadas, e o artilheiro José Alexandre, do Bandeirantes, com seis gols.