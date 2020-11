Liquida Black Friday acontece em Mogi Mirim com venda destinada a Instituições de caridade

Acontece nesta sexta e sábado o super Liquida Black Friday, uma grande venda de tênis de várias marcas (Topper, Rainha e Saucony) e outros modelos, a partir de R$79,90 em prol das instituições Educandário Nossa Senhora do Carmo, de Mogi Mirim, e da ONG. Amigos de Boa Fé, de Mogi Guaçu.

Além dos tênis, muitas opções de presentes com preços inacreditáveis!!!

Aproveite essa super promoção e pratique um ato de amor, ajudando as instituições!

O Liquida Black Friday acontece na sede do Educandário Nossa Senhora do Carmo, à Rua Marciliano, 120, Centro, Mogi Mirim, atrás da Prefeitura Municipal, na sexta, dia 27, das 12h00 às 18h00, e no sábado, 28, das 9h00 às 17h00.