Linha urbana atenderá universitários da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro

A partir do dia 1º de agosto, a Expresso Fênix irá disponibilizar uma linha do transporte coletivo e urbano para os universitários da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro. A novidade atende a um pedido da direção da instituição de ensino, localizada na Cachoeira de Cima.

“Nós fizemos um levantamento junto aos nossos estudantes e verificamos que existe uma demanda para o transporte urbano e fizemos contato com a Secretaria de Obras e Mobilidade, que conseguiu junto à empresa disponibilizar essa linha exclusiva, pela primeira vez, para a Franco Montoro”, comentou o diretor da instituição Paulo Roberto Alves Pereira.

São três horários com saída do Terminal do Parque dos Ingás: 6h40, 12h20 e 18h40 para atendimentos de todos os turnos da Faculdade Municipal. O último horário saindo do campus será 22h45. Os universitários com carterinha da empresa serão beneficiados com o sistema integração, sendo possível embarcar em dois ônibus pagando apenas uma passagem.