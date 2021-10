Líder de quadrilha é preso em Mogi Mirim após roubo em Ouro Fino/MG

Um suspeito de liderar uma quadrilha de roubos a propriedades rurais no Sul de Minas acabou preso na tarde desta quinta-feira, após uma operação conjunta entre as Polícias Militares de São Paulo e Minas Gerais. A ocorrência começou na manhã de hoje, quando seis bandidos invadiram um sítio na cidade mineira e roubaram dois carros e mais de R$ 3,5 mil.

Durante o roubo, um dos bandidos chegou a entrar em luta corporal com o dono do sítio, localizado no bairro rural do Albertão. A vítima, por pouco, não foi baleada com um tiro de escopeta calibre 12. Após essa tentativa de homicídio, o bando fugiu levando dois carros que estavam no local, um Volkswagen Jetta branco e um Fiat Uno preto.

Este último, acabou abandonado pelos bandidos, assim como um Gol vermelho, fruto de roubo em Mogi Mirim e usado pelo bando para chegar a Ouro Fino. Uma equipe da Patrulha Rural da PM de Minas, composta pelo sargento Peçanha e pelo soldado Diego, chegou a realizar buscas pelos suspeitos, mas acabou perdendo-os de vista.

Então, emitiram um alerta geral, inclusive para o 26º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de Mogi Guaçu. No início da tarde, um chamado via Copom, informava que o Jetta acabara de entrar em um condomínio de prédios na Zona Sul de Mogi Mirim. Os PMs cabo Lopes e soldado Das Neves foram até o local.

No condomínio, foram informados que o suspeito estaria no apartamento. Ao ser interfonado, ele liberou o acesso dos policiais militares que, já dentro do imóvel, encontraram cinco celulares, um tablete, pouco mais de R$ 700, além das chaves do Jetta. Levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária), a princípio, o suspeito negou a participação no roubo.

IDENTIFICADOS

O suspeito disse apenas que estaria “guardando” o carro para um amigo. Porém, o dono do sítio foi trazido a Mogi e reconheceu o rapaz como sendo o líder e o mais agressivo entre os membros da quadrilha. Foi ele também que teria atirado contra o sitiante.

Um tenente do serviço reservado da PM mineira confirmou que o restante dos membros da quadrilha já foi identificado. A maioria é do Sul de Minas. Eles são suspeitos de uma série de roubos na Zona Rural daquela região do Estado vizinho.

Os militares mineiros agradeceram a colaboração dos PMs paulistas e enalteceram o intercâmbio entre as duas corporações no combate ao crime.

O delegado Alessandro Moncilo indiciou o suspeito preso em Mogi por roubo. Até o fechamento desta edição ainda não havia decidido qual seria o destino do preso, ou seja, se permaneceria preso em São Paulo ou no presídio de Itajubá (MG).

Fonte e fotos: Portal da Cidade Mogi Mirim