Liberado o início das obras de pavimentação da estrada que liga Martinho Prado a Leme

Solenidade realizada nesta sexta-feira, 1° de julho, no Centro Esportivo de Martinho Prado, marcou a assinatura da ordem de serviço para o início das obras de pavimentação da MGG-999, estrada vicinal que liga o distrito a Leme. 8,2 quilômetros receberão asfalto novo, sendo 7.800 metros em Mogi Guaçu e 400 metros em Leme, região conhecida como bairro do Caju, num investimento de mais de R$ 21 milhões do Governo do Estado pelo Programa Novas Vicinais.

O evento contou com a participação do prefeito Rodrigo Falsetti, do vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, dos vereadores Guilherme da Farmácia e Pezão, além de empresários, moradores e líderes religiosos. O diretor regional Danilo Luiz Dezan representou o Departamento de Estradas de Rodagem (DER). O deputado federal Alexandre Leite e o superintendente do DER, Edson Caran, que haviam confirmado presença, não puderam comparecer por conta do mau tempo em São Paulo, que impediu a decolagem do helicóptero.

“Mogi Guaçu voltou a ser respeitada. Temos visto investimentos vindos do Governo do Estado que já ultrapassam os R$ 100 milhões, graças a um trabalho forte que temos feito junto às lideranças de São Paulo com total apoio do nosso parceiro e governador Rodrigo Garcia. Somente nesta estrada serão mais de R$ 20 milhões de investimentos numa obra que contribuirá muito com toda essa região, facilitando o escoamento da produção agrícola e de mineração”, destacou o prefeito Rodrigo Falsetti.

Segundo o diretor do DER, a previsão é que as obras comecem num prazo de cinco dias. “A ordem de serviço está sendo assinada para o início dos trabalhos, fruto de um planejamento da equipe do governador, que tem transformado o Estado todo num canteiro de obras”, comentou Dezan ao dar mais uma boa notícia para Mogi Guaçu. “Ontem (quinta-feira, dia 30 de junho) saiu mais um edital de melhorias de estradas e foi contemplada a MGG-233, que liga Martinho Prado às Chácaras Alvorada”.

De acordo com ele, os 26 quilômetros da via serão totalmente recuperados pelo programa estadual, assim como um trecho da Rodovia Deputado Mario Beni, que liga Mogi Guaçu a Aguaí, num investimento de mais de R$ 25 milhões. “O edital foi publicado e logo teremos a empresa vencedora que irá executar as melhorias nessas outras vias do município”, disse.

A pavimentação na MGG-999 é esperada há anos pela população de Martinho Prado. O feito foi bastante comemorado pelo vereador Pezão, que levou pedido de melhorias ao deputado federal Alexandre Leite. “Fomos eleitos para sermos representantes daqui (Martinho Prado), que ficou muito tempo sem investimentos. Mas isso mudou e estamos vendo essas melhorias acontecendo ou chegando ao nosso distrito”, enfatizou ao agradecer o deputado Alexandre Leite, que participou do evento por telefone, quando agradeceu Pezão, o governador Rodrigo Garcia e o prefeito Rodrigo Falsetti.