Ladrões tentam atropelar PMs da ROCAM, mas acabam detidos

Os PMs da ROCAM (Rondas com Apoio de Motocicletas) Moreira e Lúcio, na tarde desta quinta-feira (18) trafegavam pela vicinal Antônio Joaquim de Moura Andrade que liga Mogi Guaçu a Itapira, eles iriam participar de uma operação em Itapira com os PMs Kléber e Carbon (ROCAM) e Força Tática, quando nas proximidades da divisa entre as duas cidades, o condutor de um VW Gol jogou o veículo da direção dos PMs, tentando os atropelar.

Os PMs então retornaram e conseguiram abordar o veículo próximo ao Recanto União, onde havia três menores de idade. Dois deles confessaram o furto do veículo pela cidade de Itapira, um terceiro adolescente negou qualquer envolvimento no crime.

Todos foram levados à Central de Polícia Judiciária de Itapira, com o apoio de viaturas de Força Tática comandada pelos Sargentos Amarildo e Oscar. Por lá o Delegado Dr. Anderson determinou a elaboração de boletim de ocorrência de ato infracional, o veículo foi devolvido ao verdadeiro dono que ficou emocionado, pois é seu único meio de transporte para o trabalho. Os bandidos são todos de Mogi Guaçu.