Ladrões de carro são presos pela ROCAM minutos após cometer crimes

Na tarde desta segunda-feira (04), os PMs da equipe de ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) Cabo Moreira e Soldado Lúcio em policiamento pela região dos Ypês, quando quando foram informados pelo COPOM )190) do furto de um veículo GM Celta cor prata, placas HHV-2040 subtraído próximo ao supermercado Cubatão.

Diante do fato, o patrulhamento foi intensificado Avenida Bandeirantes, quando os PMs visualizaram o veiculo informado com quatro indivíduos em seu interior, foi feito a abordagem

Com apoio de outras viaturas, todos foram submetidos a busca pessoal, onde nada de ilícito fora localizado, já o veiculo tratava-se do produto de furto momentos antes. Indagados os ocupantes da procedência do veículo todos entraram em contradições.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indiciado para Cleyton Rodrigues Aparecida, Bruno Rangel, Bruno Roberto e ainda um menor de idade.

Encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, a autoridade de plantão autuou os três maiores de idade no Furto Qualificado, já o menor vai responder pelo crime em liberdade.