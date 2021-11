Ladrão que já está preso é identificado como autor de outro furto

Na manhã desta quinta-feira (04) Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) deram cumprimento a mandado de busca e apreensão no Jardim Itacolomy, sendo que o morador da residência foi identificado como o autor do furto ocorrido no Rancho LUS – Ecoterapia ocorrido no mês de setembro, ocasião em que teria subtraído vários aparelhos eletrônicos e dinheiro do local.

Na residência se encontrava a genitora do autor que informou a equipe policial que seu filho W. F. O. havia sido preso no estado do Paraná pela prática de roubo em data posterior ao crime em apuração.

Em sua residência, fora localizado objetos do crime, corroborado com depoimento de sua genitora, a qual confirmou que se tratava do investigado nas imagens do crime apurado.

Diante dos fatos, o acusado que já está preso por outro crime, vai responder por mais este apurado hoje.