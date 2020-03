Ladrão invade restaurante, furta mercadorias e deixa recado reclamando de não ter encontrado dinheiro

Proprietários de uma restaurante na Avenida Nove de Abril, Centro, tiveram uma surpresa desagradável na manhã desta quinta (19) ao abrirem o comércio para mais um dia de trabalho.

O telhado foi arrombado por pelo menos um ladrão, o meliante furtou carne, refrigerantes, energético e outras mercadoria.

No entanto, o vagabundo não encontrou dinheiro no caixa, zangado, ele usou giz para deixar um recado escrito na parece de tijolo a vista: “POXA NENHUM DINHERIO NO CAIXA”, a ousadia da vagabundagem amparada pela nossa fraca justiça cada vez mais dando as caras e causando prejuízos para o cidadão de bem, com a conivência do nosso legislativo.