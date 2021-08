Ladrão guaçuano morre em troca de tiros com a PM após furto em Itapira

Um furto ocorrido no Condomínio União, condomínio de chácaras na região da divisa entre Itapira e Mogi Guaçu, próximo ao Porto Pirata terminou com um dos bandidos morto no final da madrugada deste sábado (14).

Três homens e uma garota invadiram uma residência dentro do condomínio em um GM ônix, preto e furtavaram bens do local..

O alarme da propriedade disparou e alertou o proprietário que é um ex-policial militar residente em Mogi Mirim que deslocou até a chácara. Quando chegou percebeu o Ônix parado nos fundos do imóvel já às margens da rodovia e acionou a PM.

O ex-PM efetuou disparos para o alto como alerta e os criminosos empreenderam fuga entrando no carro e saindo em alta velocidade sentido a Mogi Guaçu.

Já pelo território de Mogi Guaçu, os bandidos se depararam com as viaturas da PM que haviam sido acionadas para atender a ocorrência e trafegavam em sentido oposto.

Os bandidos perceberam que o caminho estava cercado pelos PMs e desceram do carro se embrenhando em meio ao matagal, com um deles disparando contra os PMs que revidaram acertando um dos bandidos.

O criminoso estava com uma pistola .380. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) chegou a ser acionado, mas o homem identificado como André Aparecido Mariano de 40 anos morreu no local. A menina que estava com os ladrões, uma adolescente, foi detida, os outros dois bandidos conseguiram se evadir.

No Ônix estavam vários pertences furtados na chácara, como telefones, televisor e bicicletas. O veículo havia sido roubado horas antes em Mogi Guaçu de roubo. A ocorrência foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, o corpo do criminoso foi encaminhado para o IML de Mogi Guaçu, ele tinha várias passagens pela Polícia.