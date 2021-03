Ladrão foragido da Justiça é capturado por equipe de ROCAM

Na tarde desta quarta (17), os PMs Cabo Moreira, Soldados Kleber e Maganha obtiveram informações de que na Rua Adelina Simões Signoretti, na Vila Leila se encontra um criminoso procurado da Justiça.

Os PMs se dirigiram para o local quando avistaram o denunciado com diversos colegas na frente de determinada residência. Todos com passagens pela Polícia, mas nada de ilícitos foi encontrado com nenhum deles.

Já A. S. S. constou como sendo procurado da Justiça sob acusação do crime de Furto (Artigo 155), havia contra ele um mandado de prisão preventiva.

A.S.S. foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e ficou preso a disposição da Justiça. Apoiaram na ocorrências os PMs Flávio e Queiroz.