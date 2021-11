Ladrão foragido da Justiça é capturado pela PM no Santa Terezinha I

Os PMs Sargento Charles e Cabo Garcia em patrulhamento no início da madrugada desta quinta (04) pela Rua Mário Jacinto no Jardim Santa Terezinha I, abordou três indivíduos em um veículo Fox, na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, em pesquisa criminal constou que F. C. S. de 41 anos era procurado por furto ocorrido na Empresa Balancins em 22/03/20, e ainda responde por vários inquéritos por roubo, receptação e furto.

Criminoso encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e recolhido ao sistema prisional.

Outro caso

No final da tarde da última segunda-feira (1º) um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, praticado em Américo Brasiliense, foi preso em Mogi Guaçu.

A equipe da Força Tática da Polícia Militar estava em patrulhamento pela rua Martin Afonso de Souza quando se deparou com um homem com atitudes suspeitas em frente ao portão da sua residência.

Os PMs Sgt Montoni, Cb Fabiano e Cb Édson fizeram a abordagem, porém nada de ilícito foi encontrado.

Mas quando questionado sobre quanto tempo morava na residência, a resposta do homem chamou a atenção dos policiais. Ele contou que estava há cerca de um mês no imóvel e que havia se mudado com a mãe e o irmão da cidade de Américo Brasiliense.

Diante do exposto, os PMs realizaram consultas no sistema e constataram que o nome do irmão constava com mandado de prisão pelo crime de estupro praticado na cidade ameriliense.

O rapaz disse que o irmão estava dentro da casa. Ele foi abordado e encaminhado à CPJ (Centro de Detenção Provisória) onde a autoridade de plantão ratificou a prisão e o deixou à disposição da Justiça.