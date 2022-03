Ladrão é preso após ser flagrado por câmeras de segurança

Os PMs Cabo Brunório e Soldado Queiroz foram atender uma ocorrência de furto em estabelecimento comercial pela Avenida Bandeirantes na Vila São Carlos no final da noite deste domingo (13), em contato com a proprietária da casa de material de construção, ela informou que tratava-se de uma tentativa de furto, já ocorrido, e disponibilizou as imagens da câmera de segurança, onde mostra o indivíduo quebrando a porta de vidro, e tentando levar diversos objetos, porém sem êxito e em seguida deixando o local.

Também foi possível visualizar vestes, características do indivíduo e uma deficiência no pé direito do indivíduo.

Com as informações em mãos, a equipe começou um patrulhamento com vistas nos arredores onde na mesma via, pouco depois fora possível abordar o indivíduo E. S., que ao ser questionado a respeito dos fatos, acabou por confessar a autoria do crime.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado e o mesmo foi conduzido ao plantão de polícia judiciária da cidade o delegado de plantão tomou ciência dos fatos, ratificando a voz de prisão, permanecendo o indiciado a disposição da justiça.