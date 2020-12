Ladrão é preso após furtar materiais de casa em construção

Os GCMs da Equipe de ROMU (Rondas Ostensivas Municipal) GCMs Daniel, Codogno, Souza e Silva em patrulhamento pela cidade nesta segunda (14) foram informados via CECOM, que um veículo estava repleto de materiais de construção oriundo de furto em uma obra no Parque Cidade Nova e que o mesmo estaria circulando pela região do Jardim Santa Terezinha.

A Equipe reforçou o patrulhamento quando pelo Jardim Santa Cecília foi avistado o veículo com as características informadas. De pronto o indivíduo foi abordado o qual tentou ludibriar a guarnição sobre a origem dos materiais.

A vítima compareceu ao local e confirmou que os materiais eram de sua propriedade, com a confirmação foi dado voz de prisão ao furtador.

Encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, o indivíduo criminoso foi autuado e preso, ficando á disposição da Justiça.