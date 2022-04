Ladrão é peso pela GCM após furtar cadeira de rodas do UPA

Não parece um caso real, mas aconteceu em Mogi Guaçu. Um homem furtou uma cadeira de rodas do UPA (Unidade de Pronto Atendimento), do Jardim Novo com a intenção de vendê-la e usar o dinheiro para comprar entorpecentes.

Ele foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) logo após a prática do crime e o equipamento foi recuperado e devolvido à unidade de saúde.

Por meio do Cecom, os GCMs Marcel e Vedovato, da equipe GAM (Grupo de Apoio com Motocicletas) foram acionados para averiguar a denúncia de que um homem teria levado a cadeira de rodas da UPA.

Com posse das características, os guardas fizeram busca pelo bairro e outras regiões próximas, e no Jardim Araucária, conseguiram localizar o suspeito. Ele confessou que praticou o crime para manter o vício em drogas.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde o delegado de plantão ratificou o flagrante por furto e o deixou à disposição da Justiça. A cadeira de rodas foi devolvida à UPA.