Ladrão é apanhado pela PM após roubo de celulares

Policiais Militares detiveram um vagabundo na Vila Bianchi (Mogi Mirim) após denuncias das vítimas. Por volta das 20h15 desta segunda-feira (27), houve tentativa de roubo onde dois indivíduos de moletom escuro e portando uma pistola oxidada tentaram o roubo em uma senhora que, percebendo a intenção deles, conseguiu fechar o portão.

Em seguida, a equipe da polícia recebeu a informação de um roubo pela Rua Santa Filomena, próximo ao outro local na Vila Bianchi. Como já estavam perto do local, os policiais se encontraram com a vítima, que relatou o ocorrido e com informações das características dos suspeitos, a PM passou a patrulhar pela Rua São Judas Tadeu cruzamento com rua Alberto Ferreira Nobre.

Quando se depararam com dois indivíduos com as mesmas características descritas, a equipe parou as viaturas para realizar a abordagem, mas os dois saíram correndo, cada um para uma direção. Um deles acabou sendo capturado pelos policias na Rua São Pedro após breve perseguição a pé

Ao realizar a busca pessoal, foi localizado dois celulares, sendo que um deles era um iPhone 10 da vítima que havia conversado com a polícia. Ao questiona-lo, o rapaz confessou o roubo, porém disse que conheceu o comparsa horas atrás e combinaram o roubo, portanto não conhece o indivíduo. Além disso, ele negou que o roubo foi feito com arma.

Questionado sobre a bolsa que levou da vítima, o suspeito informou ter jogado em uma quadra de areia no Jardim Primavera, que não foi encontrada. A chave do carro da vítima ele informou que jogou em um terreno baldio próximo a um condomínio e esta foi localizada. O rapaz ainda confessou que outro celular que estava com ele também era produto de um roubo que havia sido praticado minutos atrás no Jardim Primavera.

Foi dada voz de prisão ao indiciado e as vítimas foram orientadas a comparecer até o CPJ (Central de Polícia Judiciária) Mogi Guaçu. O rapaz foi levado até o UPA para exame de corpo delito e, em seguida, ele foi apresentado ao delegado que, após tomar conhecimento dos fatos, ratificou a voz de prisão em flagrante delito, deixando o suspeito a disposição da justiça.