Ladrão detido pela PM é liberado e ao sair da delegacia é detido pela GCM furtando residência

Os PMs Cabo Mangolin e Soldado Kaetsu patrulhavam a feira livre deste domingo (17), no Parque Cidade Nova quando abordaram um sujeito com uma mochila nas costas pela Rua José Cândido Rangel. Ao averiguar o que havia na mochila, os PMs localizaram uma réplica de arma de fogo.

Em contato com uma irmã do suspeito, ela informou que em sua casa ele havia guardado objetos furtados de uma obra no Jardim Alto dos Ypês, informação esta confirmada no local e objetos recuperados na residência dele. Apoiaram na ocorrência os PMs Sargento Charles, Cabo Garcia, Cabo Cazali, Soldado Correa, Soldado Agostini e Soldado Lima.

Diante dos fatos, W. C. A. foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, no entanto, foi elaborado apenas ocorrência de apreensão de objetos e o ladrão confesso liberado, por volta do meio dia.

Meia hora após ser liberado, W. C. A. foi detido novamente pelo crime de furto, e desta vez, foi ficou preso porque não tinha dinheiro para pagar a fiança.

A ocorrência policial foi registrada pela equipe da GCM (Guarda Civil Municipal), no Jardim Cruzeiro, na região da Capela.

Os GCMs Daniela e Tossini foram acionados para atender um chamado que dava conta que um ladrão estava detido por populares à rua Presidente Vargas.

No local, a vítima relatou aos GCMs que o ladrão havia invadido a residência e furtado R$ 25,00, em dinheiro, além de pacotes de balas e chicletes.

No momento do crime, o filho da vítima correu atrás do homem e já na rua, conseguiu abordá-lo e com a ajuda de vizinhos, o seguraram até a chegada da dos GCMs citados que tiveram apoio dos GCMs do CANIL Salvador e Junior.