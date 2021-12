Ladrão com carro furtado tenta se evadir mas é preso pela PM

Os PMs Sargento Max, Cabos Robson, Nathan e Ramos participaram da operação “Fecha Quartel” realizada nesta quarta (16), operação esta que ocorreu em toda a cidade de Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Itapira em comemoração aos 190 da PM, todo o efetivo da PM, inclusive administrativo estiveram nas ruas.

Já finalizando a operação, por volta das 20h00 a equipe recebeu informações de que um veículo VW/GOL na cor bordo acabara de ser furtado pela Rua Belém do Pará, Jardim Centenário.

De imediato os PMs começaram a fazer patrulhamento com vistas ao veículo quando visualizamos um veículo nas características informadas pela região do Jardim Santa Terezinha, de pronto deram sinal de parada para o condutor do veículo que se evadiu pelo Jardim Canaã II.

Houve um longo acompanhamento até o momento em que já pelo Jardim Santa Terezinha I, o veículo perdeu o controle e veio a colidir contra um muro na Rua Sianor Murilo. O condutor desembarcou do veículo e começou a se evadir a pé, sendo logo alcançado e detido pela equipe policial.

O veículo e o condutor/furtador (J. A. S. 32 anos) foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária. A vítima foi ressarcida, e o infrator autuado e preso acusado de Furto.