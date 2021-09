Judocas guaçuanos retornam as competições após de 18 meses de paralisação

Neste domingo (14), atletas da Secretaria de Esportes e Lazer/AJAS Judô Mogi Guaçu participaram do JEESP (Jogos Estudantil do Estado de São Paulo) na cidade de São Carlos/SP, todos atletas tiveram uma brilhante participação com alguns destaques como, Yuri Ribeiro da Lavra Rodrigues- categoria -36 Super Ligeiro da EE Professora Benedita Nair Xavier Vedovello que ficou em 3º lugar.

Ana Beatriz Pierico pela categoria -34 Super Ligeiro da EMEF Waldomiro Calmazine foi vice campeã e Sofia dos Reis Silva categoria pela categoria 64 Meio Pesado da Escola FEG também foi foi vice campeã.

Com esses resultados, Ana Pierico e Sofia Silva estão classificadas para o Brasileiro Estudantil que será realizado no Rio de Janeiro com data a ser definida.

“Nessa retomada as competições tivemos a oportunidade de avaliar nossos atletas nessa seletiva estadual e observar que estão com um ótimo nível técnico e físico”., palavras do Sensei Antônio Silva Técnico e Professor de Judô.