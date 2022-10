Judocas guaçuanos conquistam título paulista e vice-campeonato brasileiro durante o fim de semana  

A equipe de judô da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou vitórias para Mogi Guaçu neste fim de semana. No sábado, 15 de outubro, o judoca Paulo Elias Vallim sagrou-se campeão da categoria adulta meio-leve pela final do Campeonato Paulista, durante evento ocorrido em Araras.

E no domingo, 16, em Curitiba (PR), a atleta Maria Gabrielly Silva Lira, foi vice-campeã sub-13 do Campeonato Brasileiro. A guaçuana venceu quatro lutas por Ippon (pontuação máxima) entre cinco disputadas na competição.

Além deles, também subiram ao pódio pela categoria sub-15 no Campeonato Paulista, os judocas Pedro Henrique Santana Favareto (vice-campeão meio-pesado) e Felipe Gianeli dos Santos (bronze na superpesado). Com esses resultados, os dois guaçuanos conquistaram vagas para participar do Meeting Interestadual Interclubes de Brusque (SC) durante os dias 11,12 e 13 de novembro.

“Os resultados demonstram a evolução dos talentos guaçuanos por meio de um trabalho sério que conta com apoio da nossa Prefeitura e da Secretaria de Esporte e Lazer”, disse o sensei Antonio do Judô, técnico e professor responsável da equipe de Mogi Guaçu.