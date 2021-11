Judocas guaçuanos conquistam pódios em competições

A participação da equipe de Mogi Guaçu no Campeonato Paulista por Faixas rendeu pódios para cinco atletas. A competição foi realizada no último dia 30, na Arena Olímpica no Centro de Excelência de Judô, em São Bernardo do Campo.

Dos 10 atletas que representam a Secretaria de Esporte e Lazer/AJAS Judô Mogi Guaçu, sete subiram ao pódio. Cinco deles sagraram-se campeões em suas categorias: Isadora Mariana Barbosa, Gabriela da Silva Ramalho, Letícia Bezerra Ferreira, Caio Barbosa da Silva e Bruno Henrique Mariano Barbosa.

Outros judocas conquistaram o pódio, como João Victor Lopes Miguel, primeiro vice-campeão; Raul dos Reis Silva, primeiro terceiro colocado. Além deles, três atletas ficaram na quinta colocação em suas categorias: Julia Karolayni Ribeiro, Mathias Fernando Almeida Corrêa e Erik Gouveia da Silva.

“Esse evento reuniu atletas de todo o Estado de São Paulo elevando o alto nível da competição e, com os resultados obtidos, colocamos o nome de Mogi Guaçu entre os melhores do Estado”, comentou o sensei e técnico Antônio Silva.

Jogos Escolares

Sofia dos Reis Silva, de 14 anos, fez parte da Delegação Paulista de Judô e participou dos Jogos Escolares Brasileiro (Jeb’s). A competição foi realizada no Rio de Janeiro entre os dias 30 e 31 outubro e 1º e 2 de novembro.

A atleta ficou na 10º colocação em sua categoria. Sofia é aluna da FEG (Fundação Educacional Guaçuana) e faz parte da equipe da Secretaria de Esporte e Lazer/AJAS Judô Mogi Guaçu.