Judô ganha mais seis medalhas para Mogi Guaçu no 64º Jogos Regionais 

Mogi Guaçu ganhou mais seis medalhas no 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, sendo três de prata e três de bronze. Desta vez, as medalhas vieram com a equipe de judô da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL)/AJAS durante competição ocorrida no último final semana, em Amparo. Com mais esta conquista, Mogi Guaçu totaliza 18 medalhas – sete de ouro, cinco de prata e seis de bronze.

Na disputa em Amparo, a equipe masculina terminou na 9ª colocação geral garantindo duas medalhas de prata com os judocas Mathias Fernando de Almeida e Marcelo de Oliveira de Jesus. Já o time feminino ficou em 4º lugar conquistando uma medalha de prata com Isadora Mariana e outras três de bronze com Hellen Caroline, Júlia Ribeiro e Ariane Evangelhista Lima.

Mogi Guaçu é uma das sedes do 64º Jogos Regionais do Estado de São Paulo e, por isso, a cidade já recebeu as disputas de tênis de campo, futebol de campo, malha e tênis de mesa. A cidade integra a 4ª Região Esportiva (Campinas) da competição organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Governo do Estado de São Paulo.

Nesta edição de 2022, não há uma cidade-sede e os atletas também não ficaram alojados em escolas. O Governo Estadual optou em realizar a competição desta forma como medida preventiva no combate ao coronavírus. As demais cidades-sedes são Americana, Arthur Nogueira, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Casa Branca, Indaiatuba, Iracemápolis, Mococa, Rio Claro, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, Tambaú e Vargem Grande do Sul.

O município confirmou a participação em 16 modalidades: damas, atletismo, basquetebol, bocha, capoeira, ciclismo, futebol de campo, futsal, judô, malha, natação, taekwondo, tênis de campo, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.