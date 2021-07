Jovens são baleados, um deles morre com um tiro na cabeça

Por volta das 21h30 desta terça (06), um jovem de 25 anos foi assassinado na Rua Marli Aparecida Leme, Parque São Camilo, um amigo de 21 anos também foi baleado no braço e socorrido pelo SAMU para a Santa Casa.

Segundo apurado, os dois amigos conversavam dentro do Pedalinho, quando três homens passaram pela rua e um deles urinou no portão de uma residência. Os jovens que estavam no Pedalinho chamaram a atenção do mal educado.

Os três meliantes foram embora e minutos após voltaram em um carro, o bandido que urinou no portão sacou uma arma e atirou em direção aos jovens, que já estavam em frente a casa do que foi baleado no braço.

Logo após os disparos, os bandidos fugiram sentido Jardim Fantinato.

A PM esteve no local junto com a Polícia Civil que vai investigar o caso. O nome da vítima fatal não foi divulgado ainda, ele morava nas proximidades de onde aconteceu o crime.

Fotos: John Everte