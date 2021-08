Jovens de Mogi Guaçu se formam no Programa Formare AIPI

No último dia 04, o Instituto AIPI, mantido pela International Paper, promoveu, de forma remota, a formatura da 11ª Turma do Formare da unidade de Mogi Guaçu. Este ano, 24 jovens concluíram o curso e conquistaram o certificado de Assistente de Produção Industrial.

Desenvolvido pela Fundação Iochpe, o Programa Formare foi implantado na International Paper em 2010 e hoje está presente nas unidades de Mogi Guaçu e Luiz Antônio, no estado de São Paulo, e Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul.

“Acreditamos que o sucesso do nosso negócio está diretamente ligado ao talento e ao engajamento dos profissionais”, afirma Alcides Junior, diretor de manufatura da fábrica de Mogi Guaçu. De acordo com ele, a IP tem como compromisso identificar, preparar, promover e apoiar estes jovens, oferecendo benefícios, desafios, oportunidades e amplo reconhecimento. “Por isso, adotamos a formação interna como uma estratégia eficiente de desenvolvimento das pessoas e da organização. O Formare é um bom exemplo disso”, confirma o diretor.

Beth Callia, coordenadora geral do Programa Formare na Fundação Iochpe, participou do evento e deixou sua mensagem aos jovens formandos. “Agradeço o empenho de todos em um ano tão desafiador. Vocês agora fazem parte de um grupo de mais de 24 mil jovens que já se formaram neste projeto. Aproveitem a oportunidade e sonhem alto”.

Os educadores voluntários e os mentores, que são responsáveis pela formação dos alunos ao longo de dez meses do Formare, foram homenageados durante o evento virtual, pelo comprometimento e trabalho que realizam com os jovens durante o ano. “Hoje, somos mais de 200 voluntários na IP envolvidos em diversas causas. É uma honra ter essas pessoas em nossa equipe, que dedicam seu tempo para a formação de jovens com tanto potencial”, enfatizou Luciana Huneke, presidente do Instituto AIPI.

A executiva aproveitou o momento para agradecer o apoio das famílias. “Às famílias dos nossos formandos, não poderia deixar de agradecer pela parceria e por sempre incentivarem estes jovens a nunca desistirem. Vocês são peças fundamentais para que essa engrenagem funcione com perfeição e harmonia”.

Júlia Felix, oradora da turma, compartilhou a emoção e o sentimento de dever cumprido. “Diante de todas as dificuldades enfrentadas em 2020, decidimos resolver os problemas unidos como uma grande família. Cada um em sua casa, porém com as mentes e corações unidos, fazendo isso dar certo”.

Em seus 14 anos de existência, o Instituto AIPI investiu mais de R$ 13 milhões em projetos diversos, com mais de 320 mil pessoas impactadas em todo o Brasil. De acordo com Luciana, esses resultados mostram que, mesmo nas adversidades, quando nos unimos em torno de uma grande causa, tudo é possível. Esse é o papel do Instituto e da IP, transformar a realidade por meio da educação.

Sobre o Instituto AIPI

O Instituto AIPI é mantido pela International Paper do Brasil e tem como foco investir em projetos de transformação nas comunidades. Em 2020, o Instituto passou a atuar em uma única causa, a educação para cidadania, por meio de dois pilares: “despertar a cidadania”, oferecendo formas, conteúdos e capacitação para as escolas e centros de formação para que trabalhem temas que despertem a proatividade e a responsabilidade da cidadania nas pessoas; e “gerar transformação”, identificando, selecionando e capacitando pessoas com potencial para impulsionar seus projetos de transformação social nas comunidades em que a empresa atua.

O Instituto é responsável por projetos que impactam as comunidades e que estimulam cada vez mais a formação de cidadãos ativos, oferecendo a estrutura necessária para que uma boa intenção vire uma boa ação.