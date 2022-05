Jovem traficante é preso pela PM após abordagem em ponto de tráfico conhecido

Na noite desta terça-feira (24), uma viatura da Polícia Militar composta pelos PMs Edson e Queiroz, prenderam um jovem traficante que estava em um carro pela Zona Leste, com mais de 60 pinos de cocaína sob o banco do motorista. O caso começou por volta das 20h50, quando os PMs voltavam de uma ocorrência na Zona Norte.

Quando passavam pela rua vereador José Augusto Caveanha, no Jardim Santa Terezinha, os policiais militares avistaram um Volkswagen Voyage parado em um conhecido ponto de tráfico daquele bairro. Os PMs decidiram abordar o carro, mas o motorista, ao perceber a intenção dos agentes da lei, deixou o local em alota velocidade.

Ele passou a ser acompanhado pelos PMs que pediram suporte a mais duas viaturas, com o apoio do sargento Andrade, cabo Charles e soldados Lepri e Henrique. Quando o Voyage chegou à rua José Antônio Rocha Franco, no Jardim Fantinato, o motorista parou o veículo.

Os PMs encostaram próximo ao carro suspeito e pediram para ele descer para que fossem realizadas uma revista pessoal e uma varredura no Voyage. Sob o tapete do lado do passageiro, os PMs encontraram uma cápsula de arma de fogo, calibre 32, deflagrada. Neste momento, o próprio rapaz confessou que havia dois kits com 60 tubetes de cocaína sob o tapete do banco do motorista.

Após recolher a droga, os PMs ainda chegaram a revistar o quarto do suspeito com autorização do pai dele, mas nada mais foi encontrado. Os PMs desconfiam que o rapaz distribuía cocaína nas “biqueiras” da Zona Leste.

Foi dado voz de prisão ao motorista e, após passar por exame de corpo de delito, foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Além da droga, também foram apresentados no plantão policial R$ 500 em dinheiro e a cápsula de arma de fogo.

Depois de ser ouvido pelo delegado Rubens Luiz Melo, o rapaz foi indiciado por tráfico de entorpecente, ficando recolhido ao cárcere e à disposição do Poder Judiciário. O dinheiro e o celular dele foram entregues ao advogado.