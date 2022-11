Jovem músico guaçuano é finalista em programa de novos talentos do SBT

O jovem músico Pedro Yuri de Mogi Guaçu, foi selecionado como um dos 5 finalistas de novos talentos do programa do Davi Campolongo na VTV afiliada do SBT.

Ele e a família pedem apoio para trazer essa vitória para a nossa cidade.

Como podemos ajudar????

Votando em Pedro através do link (Novos Talentos VTV Survey (surveymonkey.com)), onde podem também acompanhar o trabalho musical dele.

O programa que vai revelar o vencedor será exibido no dia 01 de dezembro no canal da VTV Campinas (SBT).