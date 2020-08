Jovem motociclista perde a vida em acidente gravíssimo

Um jovem motociclista perdeu a vida de maneira trágica no final da noite deste domingo (09) em um gravíssimo acidente no Jardim Alto dos Ypês.

Segundo apurado pelos PMs Cabo Contessoto e Soldado Sardinha, as 21h39, o jovem Leonardo Augusto Monteiro de 25 anos trafegava pela Rua Jatir Domingues com uma Honda CB Hornet sentido Jardim Santa Cruz, quando no cruzamento com a Rua Joaquim de Paula Oliveira em alta velocidade invadiu a preferência do condutor de uma GM Meriva que cruzava a via, causando uma colisão impressionante.

Com a força do impacto, Leonardo foi arremessado por sobre o carro caindo na calçada de uma residência. O GM Meriva foi deslocado com a força da pancada e acabou atingindo o portão da residência que fica na esquina.

O SAMU foi acionado para socorrer o motociclista, mas como estava empenhado em duas ocorrências gravíssimas, o Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência. Com fratura exposta em um dos braços, fraturas nas pernas, ombro e pescoço, Leonardo chegou a ser encaminhado para a Santa Casa, mas deu entrada em óbito. O condutor do veículo não sofreu ferimentos.

O local do acidente foi periciado pela Polícia Científica e a ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária, o corpo de Leonardo foi encaminhado para o IML e o enterro do corpo dele deverá acontecer nesta segunda (10).

Vídeo de sistema de monitoramento divulgado nas redes sociais do momento exato do acidente: