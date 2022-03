Jovem motociclista de 26 anos perde a vida em acidente na Vicinal Martinho Prado

No final da noite deste domingo, por volta das 22h00, o jovem motociclista Danilo Gomes Martha de 26 anos perdeu a vida em um trágico acidente na Vicinal Vice Governador Vicente Almino Afonso,

Segundo apurado pelos GCMs Caren, Lima e Misael, o pintor industrial Danilo trafegava com uma motocicleta CG Titan Fan sentido o Distrito de Martinho Prado, quando possivelmente sofreu um queda no acostamento.

Danilo ficou caído ao solo e testemunhas acionaram o SAMU que no local já encontrou a vítima em estado grave, a equipe de socorrista prestou os primeiros socorros e encaminhou ele para o UPA do Jardim Santa Marta em parada cardíaca, os médicos fizeram todos os esforços para resguardar a vida de Danilo, mas não foi possível.

A Polícia Científica foi acionada no local do acidente e realizou os trabalhos de perícia para apurara as causas. O sepultamento do corpo dele será nesta terça-feira as 07h00 da manhã em Conchal e o sepultamento as 10h00.

Aos familiares, nosso sentimento de pesar pelo trágico ocorrido. #MGA