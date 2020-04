Jovem motociclista de 18 anos perde a vida em grave acidente na Avenida das Torres

No final da noite deste sábado (04), o jovem Thiago Silva de Oliveira, 18 anos trafegava com sua motocicleta fazendo entregas como motoboy pela Avenida José Rodrigues Neto, conhecida como Avenida das Torres sentido Jardim Canaã, quando na altura da entrada do Cercadinho, por motivos ainda desconhecidos perdeu o controle da motocicleta e bateu violentamente contra um poste de iluminação pública.

Populares acionaram o Resgate do Corpo de Bombeiros, que assim que chegaram no local do acidente prestaram os primeiros socorros e o encaminharam para a Santa Casa em estado grave, com parada respiratória, o SAMU também esteve presente e apoiou na ocorrência.

No entanto, ao dar entrada na Santa Casa, Thiago já estava sem vida. A Polícia Militar elaborou o boletim de ocorrência. Thiago trabalhou durante em um supermercado conhecido da cidade e a noite fazia serviço de entregas para o Ifood. Ele morava no Jardim Jardim Hedy e deixa entre os familiares uma filha de 4 meses.