Jovem de 19 anos é assassinado com arma de fogo em frente ao condomínio que morava

O pintor Ronald Iago Messias, morador no Residêncial Primavera, que fica na Rua Tereza Georget Torres, no Distrito de Martinho Prado Junior perdeu a vida ao ser atingido por ao menos 4 dispatos de arma de fogo no final da noite deste domingo (18).

Segundo a namorada da vítima, Ronald estava próximo a portaria do condomínio, ela estava dentro do apartamento jantando, quando ouviu 5 disparos de arma de fogo e ao chegar para verificar o que havia ocorrido, percebeu que tratava se de Ronald, caído ao solo com os ferimentos de arma de fogo.

Uma ambulância do distrito foi acionada e socorreu Ronald. O SAMU de Mogi Guaçu chegou a encontr´-los pela metade do caminho e prestou os primeiros socorros e o encaminhado para a Ssnta Casa de Mogi Guaçu, aonde o mesmo já chegou sem vida.

A GCM foi acionada para o local onde elaborou o boletim de ocorrência, a Perícia da Polícia Científica também esteve no local, a Polícia Civil vai investigar o caso e além de tentar esclarecer a motivação do crime, tentar prender o(s) autor(es) do homicídio.