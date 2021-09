Jovem de 18 anos perde a vida em trágico acidente na Avenida Suécia

No início da madrugada desta sexta (03), por volta das 001h00, o condutor do VW Gol, identificado a principio como sendo João, de 18 anos perdeu o controle do carro quando trafegava pela Avenida Suécia, sentido Jardim Santa Terezinha, quando na rotatória próximo ao PPA (Posto de Pronto Atendimento ) no Jardim Novo II acabou batendo violentamente contra a parede/muro de um comércio.

Com o forte impacto, o condutor ficou encarcerado nas ferragens, os outros três ocupante conseguiram sair do veículo com ferimentos leves e moderados. Equipes do SAMU foram para o local e tiveram apoio de homens do Corpo de Bombeiros. O condutor foi socorrido para a Santa Casa mas deu entrada já sem vida, apesar dos esforços médicos na tentativa de salvar a vida dele.

Os outros três ocupantes foram socorridos para o PPA e passam bem.

A Polícia Científica esteve no local e realizou os trabalhos de Perícia para apurar os fatos que causaram o acidente. O corpo de João foi encaminhado para a IML e trabalhos de necropsia vão apurar se o condutor estava embriagado, pois segundo os socorristas, havia muita bebida alcóolica dentro do veículo.