Jogos dos Servidores Municipais promovem esporte, lazer e confraternização 

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) promove entre os dias 22 e 28 de outubro mais uma edição dos Jogos dos Servidores Municipais de Mogi Guaçu. A abertura da competição será no sábado, 22 de outubro, às 14h, com o torneio de vôlei de praia na Arena Campano, no Jardim Bela Vista. O encerramento está marcado para o dia 28 de outubro, data do Dia do Servidor, com eventos no estádio municipal Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova.

Várias modalidades poderão ser disputadas em duplas ou por equipes de Secretaria ou junção de Secretarias. A única modalidade individual será o tênis de mesa. Para participar é preciso preencher o formulário de inscrição até o dia 18 de outubro por meio do link https://forms.gle/9bbwvEFKddCcLWLF.

Por duplas, o vôlei de praia também foi dividido por categoria feminina e masculina, enquanto que as modalidades de beach tênis, damas, dominó, truco e xadrez podem ser mistas.

Entre as modalidades coletivas estão basquete 3×3 misto A, basquete 3×3 misto B, futebol society masculino A, futebol society masculino B, futsal feminino A, futsal feminino B, voleibol misto A e voleibol misto B.

“Todos estão convidados a participar destes jogos que promovem o esporte, o lazer e a confraternização entre os funcionários públicos”, comentou o secretário da pasta, Raphael de Godoy Locatelli.

Programação

Sábado, 22 de outubro

14h – Vôlei de Praia

Local: Arena Campano

Segunda-feira, 24 de outubro

19h – Beach Tênis

Local: Arena Mogi

Terça-feira, 25 de outubro

19h – Xadrez Misto

Local: Centro Esportivo Juscelino Kubistchek (Ceresc)

Quinta-feira, 27 de outubro

19h – Tênis de Mesa (masculino e feminino) e Damas (misto)

Local: Centro Esportivo Juscelino Kubistchek (Ceresc)

Sexta-feira, 28 de outubro

8h – Futebol Society, Futsal Feminino, Basquete 3×3, Voleibol Misto, Truco e Dominó Local: Estádio Municipal Prefeito Carlos Nelson Bueno, o Furno