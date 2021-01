João Tranca Rua, o DitaDoria vai proibir o trabalho mais uma vez em “defesa” da sua saúde

O Desgovernador do Estado “Joãozinho Tranca Rua, o “Funcionário do Partido Comunista Chinês” colocou Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Itapira, na fase laranja do fantasioso ” Plano São Paulo “, nos dias úteis e a noite (durante a semana) e aos finais de semana, as cidade estarão na fase vermelha. Esta medida imbecil que desde o começo não serviu para nada, não resolveu nada de eficaz a não ser criar desempregos, falência, miséria e mais mortes entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 25, o anúncio foi feito nesta sexta, dia 22.

Fantasioso Plano São Paulo, que nunca funcionou contra o vírus chinês e só tem por eficácia causar desempregos, fome e destruição.

De segunda a sexta todos podem trabalhar com restrições até as 20h00, após este horários só os chamados serviços essenciais (difícil entender o que é essencial e o que não é para quem tira o sustento do seu comércio), nos finais de semana, apenas os serviços essenciais poderão trabalhar, ou seja, só pode ganhar o sustento os mais ricos, donos de supermercados, farmácias e postos de gasolina, os demais, fique e casa e dane-se, passe fome, mas pague o imposto que sustenta estes pilantras sugadores do dinheiro público.

O canalha se gaba de ter usado dinheiro público, tirado do pagador de imposto para se auto promover com a mídia comprada. – Revista “Quanto É”

Doria, que não agrada mais ninguém foi vaiado pelos profissionais da Saúde na UNICAMP em Campinas e em Ribeirão Preto, ele não tem coragem de enfrentar o povo nas ruas, com o dinheiro que ele tirou da Saúde colocou na imprensa para se promover, um canalha sem limites que tem como principal objetivo destruir a economia do Estado de São Paulo e dos Estados governados por protótipos de Ditadores comprados por ele em seu lobby a favor dos chineses. Desde março de 2019, o objetivo do fechamento do comércio era para ganhar tempo em construir mais UTIs e unidades de saúde, até porque não se pode vencer a disseminação do vírus, que só vai diminuir após o contagio da maioria e a criação de imunidade de rebanho, no entanto, sumiram com o dinheiro, superfaturaram trilhões e nada foi ampliada na saúde, setor que já vivia na UTI desde sempre, nunca houve vagas sobrando em UTI pública nenhuma do Brasil.

O Desgovernador chamado nacionalmente de “Joãozinho calça apertada” proíbe o comercio de funcionar, causando milhares de desemprego, usa a força do Estado para decidir conforme os seus delírios o que é bom para o cidadão, que de livre não tem mais nada, o nome disto é Comunismo Fascista, este é o regime que vivemos. E o pior, além de aumentar impostos de todos os setores, cortar recursos da Saúde e investir mais de 70% na publicidade do Estado, para tentar lubridir o cidadão que vive de ilusão midiática, em momento algum propõe um solução ou alternativa para os que são prejudicados possam sobreviver, ao menos serem isentos de impostos, a este, isenção de impostos, nem pensar.

O mais triste e saber que pessoas defendem isto, tem medo do vírus chinês que tem uma taxa de mortalidade na casa de 0,30 %, não ficam em casa em muitas situações e defendem que o Estado obrigue os outros a ficar em casa, ou seja, surreal, é a defesa do fascismo travestido de socialismo do bem, uma doença sem previsão de cura.

Artigo opinativo por Rodrigo Fernandes, avisos aos mimizentos de plantão: