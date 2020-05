João “Tranca Rua” Doria castiga o povo e amplia o Decreto da Falência

Como era esperado, o Desgovernador João “Tranca Rua” Doria decidiu de forma autoritária e unilateral mais uma vez prorrogar o Decreto de quarentena, o Decreto da Falência e da fome por mais tempo e contra a vontade da maioria, desta vez até o dia 31 de maio, assim ele mesmo disse, “como São Paulo não está cumprindo as metas de isolamento”, a população agora vai ficar de castigo porque não obedeceu as ordens do ditadorzinho tucano.

Sem medidas de flexibilização para a abertura do comércio, o Prefeito Walter Caveanha, que está de quarentena há pelo menos três anos deve seguir o Decreto Ditador do Joãozinho “Tranca Rua” Dória, a desculpa será a mesma, medo do Ministério Público acionar a Justiça, mesmo contrariando o parecer do STF que deu autonomia para os Municípios e Estados para decidirem a flexibilização. Vou repetir, para quem está com os salários e altos rendimentos em dia é fácil, corte os para ver como mudariam de ideia.

Agora fica claro que o controle social é uma amostra do perfil comunista da maioria de nossos políticos. Se o uso de máscara obrigatório nas ruas, supermercados, farmácias, agropecuárias e outros comércios liberados é motivo de prevenção contra a contaminação, por que a insistência em manter a maior parte do comércio fechado. Fica claro que o motivo dos Governadores é quebrar a União em busca de discursos eleitoreiros em 2022.

A nós, povo de bem, trabalhador que vemos o excesso de nossos governantes com atitudes de ditadores, esperamos que o STF intervenha e faça cumprir o direito de ir e vir, de trabalhar, garanta nossos direitos constitucionais ou termos que nos levantar.

E o pior é o cidadão, só é apoiador destes ditadores tiranos e suas decisões os que estão com seus salários garantidos e em dia, não passam de vítimas da narrativa histérica e midiática, são gados da Rede Globo e afins.

Indico o vídeo abaixo do Excelente Luiz Camargo sobre o momento que atravessamos referente a peste chinesa.

Governadores e Prefeitos vão continuar mentindo e nos controlando em nome de uma falsa “CIÊNCIA”!

Rodrigo Fernandes, blogueiro, 44 anos. -Matéria Opinativa-