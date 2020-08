João Doria inaugura academia do Palácio dos Bandeirante para ele e mais 1500 “palacianos”, enquanto isso para o povo, “FIQUE EM CASA”

Assista o vídeo abaixo publicado nas redes sociais do “Desgovernador” de São Paulo João Doria, onde ele afirma que a partir desta segunda (03), ele e os mais de 1500 funcionários do Palácio dos Bandeirantes vão poder cuidar da saúde com a inauguração de uma belíssima academia, esta, doada pela iniciativa privada, a troco de quê não sabemos.

Enquanto isto, pelo seu próprio decreto de calamidade, João Doria proíbe o cidadão comum de frequentar as academias para cuidar da saúde, causando enormes prejuízos de ordem econômica para os empresários deste ramo e de saúde para aqueles que frequentam, levando em consideração o próprio raciocínio dele.

Confira o vídeo do João Doria abaixo e tire suas conclusões. E aí Prefeito Walter Caveanha, vai concordar com esta FARSA até quando, mostre que se preocupa com o cidadão guaçuano e libere a reabertura das Academias e todo o comércio em seu pleno funcionamento.