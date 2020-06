Jéferson quer decreto do Prefeito específico para orientar reaberturas de igrejas

Na sessão de Câmara desta segunda (08), o Vereador Jéferson Luís falou sobre o decreto municipal do Poder Executivo que flexibiliza e cria novas regras para a reabertura de parte do comércio e de igrejas e templos religiosos, no entanto, Jéferson alega que pastores e padres apresentaram dúvidas com o texto do decreto e esperam mais clareza, veja no vídeo abaixo a fala de Jéferson sobre o assunto: