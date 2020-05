Jéferson obriga Prefeitura à informar se tomou medidas de incentivos para setor econômico

Foi aprovado na última Sessão de Câmara na segunda (18) o Requerimento pedindo informações sobre quais setores e categorias terão incentivos financeiros nesse momento de crise em Mogi Guaçu.

O Vereador ressaltou que Mogi Guaçu já recebeu mais de R$ 5 milhões em verbas do Governo do Estado e Federal e ainda ainda receberá mais R$ 17 milhões. A Prefeitura tem prazo de 15 dias para responder o requerimento.

Texto do Requerimento na íntegra:

” REQUEIRO, nos termos do inciso IX do art. 74 da Lei Orgânica do Município, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, instando S.Exa. para que se digne informar:

1° O Executivo Municipal adotou alguma medida de auxilio emergencial para contemplar os diversos setores de nossa atividade econômica que foram afetados com as medidas de restrições (fechamento), por conta do enfrentamento da pandemia do coronavírus?

2. Se afirmativa a resposta ao quesito anterior, quais e que tipos de medidas foram adotadas de socorro emergencial aos beneficiários afetados com o enfrentamento da pandemia do covid-19, dentre eles: feirantes, profissionais liberais, motoristas de vans, pequenas e médias empresas, entre outros? “

Veja o vídeo com a fala do Vereador Jéferson na tribuna da Câmara: