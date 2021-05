Jardineiro guaçuano é baleado em tentativa de assalto em Mogi Mirim

O jardineiro Fábio A. de Souza Freitas, 32 anos, morador no Jardim Itacolomy II em Mogi Guaçu foi baleado numa tentativa de assalto na manhã desta terça-feira na cidade vizinha de Mogi Mirim.

Ele contou aos GCMs Arlete e Pelegrino que seguia para o trabalho em Mogi Mirim, quando parou a sua motocicleta Yamaha Factor em um semáforo que fica no cruzamento da Avenida Brasil com a Avenida 22 de Outubro por volta das 07h15 da manhã.

Uma outra motocicleta parou ao lado, um individuo usando capacete preto e moletom vinho desceu e apontando-lhe uma e arma anunciou o assalto. O bandido pediu para que ele entregasse a sua motocicleta, momento em que ele acelerou e foi atingido na região da boca por um tiro.

Mesmo ferido, Fabio conseguiu pedir ajuda na casa em um parente que fica ali mesmo na Avenida Brasil, ele foi socorrido para o Hospital Municipal Tabajara Ramos em Mogi Guaçu e transferido para a Santa Casa.

Apesar de não correr risco de morrer pro causa do tiro, Fábio passara por cirurgia, já que ele perdeu dentes e estilhaços da bala ficaram alojadas no maxilar.

O caso foi apresentado na Central de Polícia Judiciária, a Polícia Civil deverá seguir com as investigações, não há mais detalhes dos criminosos e nem do armamento usado por eles.