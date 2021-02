Irmãos traficantes são presos pela Polícia Civil; eles vendiam drogas no sistema “delivery”

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Mogi Mirim acabou com um esquema de delivery de drogas que estava funcionando a pleno vapor na Zona Leste da cidade. A operação, que aconteceu na tarde de quinta-feira (4), acabou com dois irmãos presos e uma grande quantidade de drogas apreendidas.

Foram localizadas 588 pedras de crack, embaladas de três em três, além de 180 gramas de maconha, material para embalar as drogas e uma balança de precisão. Também foi apreendido um caderno com a contabilidade do tráfico.

Segundo os policiais Hélio e Tibúrcio, por volta das 16h30, eles foram até uma casa na Vila Dias, onde permaneceram em campana.

O imóvel pertence a um dos irmãos, de 41 anos, onde as drogas eram guardadas. Poucos minutos depois, chegou ao local o irmão mais novo, de 28 anos e que, segundo as investigações, traficava drogas no bairro Linda Chaib. O esquema funciona como um delivery, com os clientes ligando para uma espécie de “disk-drogas”.

Os investigadores ressaltaram que o irmão mais novo, embora não possuísse passagens anteriores pela Polícia, já estava no radar do SIG há um bom tempo, justamente sob suspeita de tráfico de drogas. Quando os irmãos estavam no interior da casa, os policiais invadiram o local e deram voz de prisão a ambos.

Em seguida, os dois suspeitos foram levados ao inda Chaib onde na casa do “disk-drogas” foram encontradas uma pequena quantidade de maconha, filme plástico e dinheiro. Os irmãos passaram por exame de corpo de delito e depois foram trazidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e ouvidos pelo delegado de plantão, Alexandre Henrique Leme da Silva, que ratificou a voz de prisão.

Agora, os irmãos devem ser transferidos para a USTE (Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento) de Itapira. Vale ressaltar que o dono da droga apesar de não ter antecedentes é um antigo conhecido dos policiais.