Irmãos são eleitos Pérola Negra e Mister Beleza Negra 2022

Os irmãos Manuella Costa Reis e Henrique Costa Reis foram eleitos como Pérola Negra e Mister Beleza Negra 2022, respectivamente. O concurso que elegeu os irmãos aconteceu no domingo, 20 de novembro, quando é celebrado o Dia da Consciência Negra. O desfile aconteceu no Teatro Tupec, no Centro Cultural, e encerrou as celebrações da Semana da Consciência Negra de Mogi Guaçu.

No evento organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e ACAG (Associação Cultural Afro Guaçuana), também foram eleitas Paula Vitória, como 1ª Princesa Pérola Negra, e Raissa Gabriella Porto, como Miss Simpatia Pérola Negra. Ao todo, dois homens e 10 mulheres participaram do Concurso Pérola Negra e Mister Beleza Negra de Mogi Guaçu 2022.

“A Semana da Consciência Negra de Mogi Guaçu tem como objetivo promover uma reflexão sobre o racismo e como se encontra a introdução dos negros na sociedade brasileira. No dia 20 de novembro é celebrado em todo o Brasil o Dia da Consciência Negra e nós comemoramos a data com muita cultura e entretenimento”, comentou o secretário de Cultura, André Sastri.

Durante o domingo também aconteceu a II Feira Afro Cultural, no saguão do Centro Cultural, com arte, música, conceitos da moda afro e praça de alimentação e mostra de 20 expositores.