IPVA 2021 começa a vencer a partir desta quinta (08)

Os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo devem ficar atentos ao calendário de recolhimento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). O pagamento da primeira parcela ou cota única com desconto para veículos com placa de final 1 vence nesta quinta-feira, dia 7.

O calendário completo, com todas as datas de vencimento e tipos de veículos está disponível no site https://www.ipva.fazenda.sp.gov.br. Segundo a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, que estima arrecadar R$ 18,5 bilhões com o tributo este ano, em 2021 o IPVA está em média 6,77% mais barato.

O IPVA é condição para que seja autorizado o licenciamento do veículo em São Paulo. Deduzidas as destinações constitucionais, do total arrecadado 50% são repassados para os municípios onde os veículos estão registrados e 50% ficam para o Estado investir em obras de infraestrutura e serviços essenciais.

De acordo com os dados mais recentes do DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito), Mogi Guaçu tinha em novembro de 2020 uma frota registrada no Município de 121.037 veículos automotores, a maioria carros de passeio (65.774), seguida de motocicletas (27.710). Veículos fabricados há 20 anos ou mais são isentos.

Os contribuintes podem pagar a cota única no mês de janeiro com 3% de desconto ou parcelar em três vezes de acordo com o final da placa. O primeiro pagamento deve ser efetuado em janeiro e os outros dois em fevereiro e março.

Quem preferir pode quitar o IPVA integral em fevereiro, sem desconto. Proprietários de caminhões têm a opção de parcelamento para pagar em março, junho e setembro. O pagamento também pode ser parcelado por meio de cartão de crédito.