IPTU terá primeira parcela com vencimento em maio e desconto de 8% na cota única

A Prefeitura de Mogi Guaçu realiza em abril, após reestruturação dos sistemas de lançamento dos tributos municipais, a distribuição dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da taxa de coleta de lixo. Os talões de pagamento serão entregues, via Correios, nos endereços de correspondência que constam no cadastro municipal.

O contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá 8% de desconto. O pagamento parcelado será feito em 9 etapas, com primeiro vencimento agendado para maio: dias 16, 17, 18 e 19, de acordo com a inscrição imobiliária. Até a oitava parcela, mês a mês, as datas serão as mesmas para pagamento, para que o contribuinte se organize financeiramente. A última parcela, a nona, poderá ser quitada a qualquer momento até o dia 23 de dezembro.

“O valor que o contribuinte paga, do IPTU, é diferente dos demais impostos. Ele volta integralmente em investimentos para a cidade, nos mais diferentes setores, como saúde, educação, segurança e infraestrutura”, explicou o secretário municipal de Finanças, Paulo Roberto Campos Valim.

Neste ano, a Secretaria Municipal da Finanças irá emitir cerca de 70 mil carnês e espera arrecadar aproximadamente R$ 33 milhões com os tributos. O morador que não receber o documento até a data de vencimento poderá, já nas próximas semanas, acessar o boleto pelo Portal do Governo, em www.mogiguacu.sp.gov.br, na aba de Serviços, e digitar a inscrição imobiliária. “O contribuinte começará a pagar o IPTU esse ano, excepcionalmente, em maio. A última parcela, com vencimento para o final do mês de dezembro, poderá ser paga a qualquer momento neste período, como melhor convir”, destacou.

Pagamento

Os pagamentos poderão ser realizados por meio de caixa eletrônico, bancos 24 horas, internet banking, além dos correspondentes bancários (Casas Lotéricas e Casas Bahia) até a data de vencimento. Após o vencimento, recomenda-se a atualização do boleto por meio do Portal da Prefeitura, em www.mogiguacu.sp.gov.br, ou presencialmente, no Departamento de Arrecadação, instalado no Paço Municipal.

Para efeitos de cálculo e lançamento do IPTU para o exercício de 2022 foram aplicados os índices da variação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado de 1º de novembro de 2020 a 31 de outubro de 2021, correspondente a 10,6727%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A cobrança da taxa de coleta de lixo, por sua vez, não segue o mesmo padrão. O valor é calculado pelo metro linear das fachadas da residência após levantamento e rateio dos custos observados com o serviço no exercício anterior.