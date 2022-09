Ipiranga é campeão da 1ª Divisão do Campeonato Futebol Amador de 2022

O Ipiranga é o campeão do 24º Campeonato Amador de Futebol de Mogi Guaçu. A conquista aconteceu com vitória de 2 a 0 sobre a equipe do Anhumas.

A final ocorreu no domingo, 4 de setembro, no centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista. O artilheiro do campeonato foi o atleta Fabrício (Ypê Pinheiro), com sete gols marcados e o goleiro menos vazado foi José Paulo (Ipiranga), com 11 gols sofridos na competição.

Além dos times campeão e vice-campeão, mais seis equipes participaram desta temporada: Ypê Pinheiro (3ª colocada); Paulista (4ª); Palestra Ypê (5ª); Jardim Brasília (6ª); Comercial (7ª) e Munhoz (8ª).