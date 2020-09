Invisalign: o tratamento ortodôntico transparente que está conquistando as jovens

Ter o sorriso metálico para corrigir os dentes pode ser motivo de pavor entre as meninas que estavam entrando na adolescência. Ter a aparência comprometida, feridas de afta e corte na boca e não sentir-se confortável são alguns dos problemas enfrentados com o aparelho fixo. Mas esse sofrimento pode ficar no passado: tratamentos ortodônticos modernos, ágeis e que passam despercebidos já são realidade para quem deseja um sorriso perfeito.

Segundo o ortodontista Djalma Faria, especialista na técnica Invisalign, as jovens estão aderindo cada vez mais a esse método, que consiste em aparelhos removíveis, transparentes e semelhantes as plaquinhas de clareamento dental, feitos sob medida. “A estética é uma das principais questões para recorrer a esse tratamento. Além disso, o objetivo é fazer correções dentárias de forma rápida e sutil” explica Faria.

Atualmente, as faixas etárias que mais buscam o Invisalign com Djalma estão entre 14 e 20 anos. Ele explica que a procura por esse tratamento é feita por quem quer conforto, estabilidade, agilidade nos resultados, sem mexer na autoestima.

Assim como os outros tipos de tratamentos ortodônticos, o uso deve seguir à risca todas as orientações do profissional. Mesmo assim, muitas dúvidas sobre como e quando usar, além do tempo certo, sempre aparecem. Por isso, o Dr. Djalma Faria esclarece tais questionamentos.

Veja:

Quem pode usar?

Não existem contraindicações para o uso dos alinhadores, apenas limitações em relação ao quadro do paciente, já que em alguns casos há a dificuldade de tratar certas irregularidades dentárias que impedem o encaixe. “Pessoas com dentição mista, dentes de leite e permanentes, além de adultos podem realizar o tratamento” explica o ortodontista.

Quanto tempo e como usar?

Para o tratamento ter eficácia, é necessário que o paciente utilize o alinhador 20 horas por dia e troque de duas em duas semanas. Ele pode ser retirado para as refeições, na hora da higienização dos dentes ou em alguma ocasião em que o paciente não se sinta confortável em usar. “Lembrando que quanto mais tempo passar usando, menor será o tempo de tratamento” reforça o ortodontista.

Limpeza

Sempre realizar uma limpeza dos dentes após as refeições e antes de colocar o Invisalign novamente. Esse cuidado vai fazer com que não haja resíduos entre os dentes. Alimentação Diferente dos aparelhos convencionais, não é preciso evitar alguns alimentos duros. Na hora das refeições o aparelho deve ser removido, evitando que se quebre ou machuque a boca do paciente. “A remoção deve ser feita com cuidado e ele deve ser colocado em um local apropriado para que não haja contaminações”, completa o profissional.

Djalma Faria

Djalma Alt Faria Neto é formado em Odontologia pela Universidade Federal de Alfenas, em 1996. Em seguida realizou uma série de especializações com foco em ortodontia, na Universidade de São Paulo (USP), na Universidade de Campinas (UNICAMP) e em outras universidades de referência no país. No ano de 2015 realizou um curso sobre aplicação de toxina botulínica e preenchimento. No ano de 2019 se especializou em preenchimento Full Face.

O ortodontista é um dos poucos que tem credenciamento do Invisalign Doctor para trabalhar com o sistema de alinhadores, com tecnologia 3D, que vem dos Estados Unidos. Djalma atende atualmente em Campinas e Mogi Guaçu. O dentista trabalha unindo as prevenções e correções dentárias com a estética facial, tudo para criar um “design” harmônico para cada rosto.

Atualmente atende em Campinas e Mogi Guaçu nos endereços: Campinas Rua Aguaçu, 171 – Alphaville, Campinas – SP, 13098-21 Bloco Ipê, sala 114

Mogi Guaçu Rua Manoel de Paula, 33, Capela, Mogi Guaçu

