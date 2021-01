International Paper faz doação para o estado do Amazonas

Sensibilizada com a difícil situação do estado do Amazonas, especialmente da cidade de Manaus, a International Paper (IP) fez uma doação ao Fundo UNA+, que nasceu da união e do objetivo comum de empresas de remediar os impactos causados pela COVID-19 em comunidades brasileiras.

A iniciativa é do Grupo +Unidos, parceiro institucional do Instituto AIPI, que em parceria com a PPA – Plataforma Parceiros pela Amazônia está se mobilizando para realizar a compra de EPIs a serem entregues à Secretaria de Saúde do Amazonas. O Mercado Pago, empresa associada ao Grupo, também é parceira desta iniciativa e incentiva a doação de pessoas físicas por meio de sua plataforma de pagamento.

“Cuidar é uma das Atitudes IP, por isso, aderimos à corrente de colaboração e solidariedade que se formou e uniu empresas de todos os segmentos para levar um pouco de esperança às famílias de Manaus”, afirma Tamara Natale, gerente de Sustentabilidade e Engajamento com a Comunidade da IP. “Estamos no Brasil há mais de 60 anos e prezamos pela segurança e bem-estar da sociedade, sempre”.

Durante a pandemia em 2020, a IP doou EPIs hospitalares, produtos de limpeza e caixas de Chamex para hospitais públicos nas regiões em que atua e também para hospitais de campanha do Estado de São Paulo, assim como cestas básicas para a população em vulnerabilidade social, contando com a parceria de instituições locais para distribuição às famílias, e para as cooperativas de reciclagem parceiras. Essas iniciativas reforçam seu compromisso com a sustentabilidade e com as comunidades da qual faz parte.

“Nesse momento desafiador pelo qual o Brasil vem passando, a IP assume seu papel de protagonista e se solidariza com todas as famílias que, de alguma forma, foram afetadas por esta pandemia”, conclui Tamara.

Sobre a International Paper

A International Paper (NYSE: IP) é líder mundial na fabricação de celulose, papel e embalagens à base de fibras renováveis. Com operações na América do Norte, América Latina, Europa, África do Norte, Índia e Rússia, a IP produz embalagens de papelão ondulado que protegem e promovem produtos e permitem o comércio mundial; celulose para fraldas, tecidos e outros produtos de higiene pessoal que promovem saúde e bem-estar; e papéis que facilitam a educação e a comunicação. Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega mais de 50 mil pessoas, atendendo mais de 25 mil clientes, em 150 países. As vendas em 2019 foram de US$ 22 bilhões.

No Brasil, a IP atua nos negócios de papéis para imprimir e escrever, empregando aproximadamente 3 mil profissionais.

O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso com a sustentabilidade, acesse: www.internationalpaper.com/pt.